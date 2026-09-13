ابن الرضا: تكرار التهديدات السابقة مؤشر على شلل المنظومة الاستخبارية للعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال العميد في الحرس الثوري الإيراني سيد مجيد ابن الرضا، القائم بأعمال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، خلال اجتماع مع مديري المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الدفاع، إن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم تغيير إرادة إيران أو إخافتها من خلال تكرار التهديدات، «لكنهم مخطئون بشدة».

وأضاف أن إصرار العدو على تكرار تهديداته السابقة، أكثر من كونه مؤشراً على القوة، يمثل دليلاً على شلل منظومته الاستخبارية والتحليلية، وفي نهاية المطاف تراجع قدرته على التفكير العقلاني؛ لأنه إذا كانت المنظومة الاستخبارية والتحليلية لأي جهة قادرة على رؤية حقائق الميدان وتحليلها بشكل صحيح، فلا يمكنها الاستمرار في الإصرار على مواقف وتهديدات ثبت خطؤها مراراً.

وشدد ابن الرضا على أن العدو يجب أن يفهم حقيقة بسيطة وواضحة، وهي أنه لا يمكن مخاطبة إيران بلغة التهديد. وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظومة صنع القرار فيها لا تولي أي قيمة لتهديداتهم، وإن هذه التهديدات لا تحمل، من وجهة نظر طهران، أي قيمة عملياتية، وهي أقرب إلى رسالة سياسية أو بيان سياسي منها إلى رسالة تستند إلى قدرة عسكرية حقيقية.

وأشار القائم بأعمال وزير الدفاع إلى التطورات الإقليمية ونتائج السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، قائلاً إن التطورات والحقائق التي نشهدها اليوم في المنطقة هي نتيجة سياساتهم الخاطئة وتقديراتهم غير الصحيحة.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن في يوم من الأيام تهديداً للدول المجاورة وشعوب المنطقة ولن تكون كذلك، موضحاً أنها سعت دائماً، بحكمة وتعقل، إلى التمييز بين الأصدقاء والأعداء، ونقلت هذا النهج المنطقي بوضوح، سواء عملياً أو في مختلف المواقف.

وتابع: «أقول بثقة عالية جداً إنه إذا اندلعت حرب أخرى اليوم، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعمل من الناحية التكنولوجية بقدرات وقوة أكبر بكثير مما كانت عليه في الحروب السابقة».

وأوضح أن الذين يحاولون تصوير استمرار الأنشطة التكنولوجية وخطوط الإنتاج والمصانع التسليحية في البلاد على أنه مجرد رواية أو عنوان إعلامي، رأوا في الميدان جيداً قدرات قواتنا المسلحة، مؤكداً أن ما يتم عرضه أحياناً لا يمثل سوى جزء صغير من القدرات الحقيقية والإمكانات المتوفرة في الصناعة الدفاعية للبلاد، وأن هذا المسار مستمر بقوة.

وأكد العميد ابن الرضا أن إيران اليوم أقوى وأكثر اتحاداً ويقظة من أي مرحلة تاريخية سابقة، مضيفاً أن القدرات الدفاعية والتكنولوجية للبلاد تطورت أيضاً، بما يتناسب مع الخبرات والدروس المستخلصة من الميدان.

وأشار إلى وجود تنسيق بين مختلف مستويات البلاد، قائلاً إن هناك اليوم تنسيقاً كاملاً بين مختلف المستويات، وإن هذا التنسيق غير المسبوق والنادر موجود أيضاً في عمليات صنع القرار، مؤكداً أن البلاد تتحرك بانسجام وتنسيق كاملين، وبلا توقف وبوتيرة متسارعة وبحيوية.

وختم ابن الرضا بالتأكيد على وجود استعداد كامل لمواجهة التهديدات، موضحاً أن هذا الاستعداد يستند بالكامل إلى القدرات والاستراتيجيات المستقلة للبلاد، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتمد، في تأمين أمنها والدفاع عن مصالحها، على إرادتها وقدراتها وإمكاناتها الوطنية.