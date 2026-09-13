بزشكيان: مستعدون لعقد اجتماع للجنة الاقتصادية بين إيران وجنوب أفريقيا

وافادت وكالة أنباء مهر، انه صرّح الرئيس مسعود بيزيكيان خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا: "لطالما كانت جنوب أفريقيا والراحل نيلسون مانديلا رمزًا للنضال ضد الظلم والتمييز العنصري بالنسبة لي في شبابي، ودفاعكم اليوم عن الشعب الفلسطيني المظلوم أمرٌ مثيرٌ للإعجاب وجديرٌ بالثناء".

وفي إشارة إلى وجهات النظر المشتركة بين البلدين بشأن القضايا الدولية، قال الرئيس: "نحن على استعداد لتوسيع علاقاتنا مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات لتعزيز هذه الرؤية في العالم".

ووجّه بزشكيان، خلال دعوته رئيس جنوب أفريقيا لحضور الاجتماع في طهران، قائلاً: "نحن على استعداد لعقد اجتماع للجنة مشتركة بين البلدين لتعزيز برامج التعاون المشترك وتوطيد العلاقات بين البلدين وتطويرها".

وأشار رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى صمود الشعب الإيراني في وجه عدوان أعدائه، قائلاً: "لطالما كانت علاقاتنا مع إيران مهمة، ونسعى إلى تعزيزها وتطويرها في المستقبل".

وفي معرض إدانته للعمليات الإسرائيلية في غزة، قال: "نعتبر أنفسنا ملزمين بدعم القضية الفلسطينية". وكان الراحل نيلسون مانديلا قد أكد على دعم فلسطين.

وشدد رامافوزا على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي مع إيران في إطار مجموعة البريكس، قائلاً: "يمكن للجنة الاقتصادية المشتركة أن تكون استراتيجية مثمرة طويلة الأمد لتحقيق الخطط الاقتصادية بين البلدين".