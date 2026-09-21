معادلة "الرياض مقابل صنعاء" ستترسخ

أفادت وكالة مهر للأنباء أن زيد الغرسي، رئيس دائرة الإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية التابع لحكومة صنعاء، أكد في حوار مع الميادين أن "الرياض مقابل صنعاء" هي معادلة تسعى القوات المسلحة اليمنية لترسيخها، موضحاً أن استهداف العاصمة السعودية يحمل في طياته رسالة مفادها أن القوات اليمنية تصل إلى أي نقطة من جغرافيا السعودية تريدها، وأن المرحلة المقبلة قد تصل إلى إغلاق الأجواء السعودية أو استهداف المنشآت النفطية.

وأضاف أن قدرات القوات المسلحة اليمنية ارتفعت بشكل ملحوظ في قسم الصواريخ والطائرات المسيّرة وشدة النيران، إلى جانب دقة الهجمات والتدمير النهائي. وإذا كان النظام السعودي ينوي مواصلة إثارة التوتر، فعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.

وأوضح الغرسي أن رفع الحصار السعودي لن يتحقق إلا برفع الحصار عن اليمن، وأن هذا الأمر لن يتغير حتى لو اجتمع العالم بأسره. كما أن هجمات القوات اليمنية تتركز على القواعد العسكرية السعودية ومنشآت شركة أرامكو باعتبارها الشريان الحيوي لاقتصاد هذا البلد. ولا توجد أي علاقة بين حصار اليمن للسعودية وملف الحرب على إيران، لأن الاعتداءات السعودية على اليمن وحصار هذا البلد بدأت قبل الحرب على إيران.

كما حذّر أميركا من انتهاك وقف إطلاق النار مع اليمن، لأن اليمن لن يبقى صامتاً أمام أي اعتداء.

/انتهى/