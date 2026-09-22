وكالة "مهر" تتألق في جوائز "أوآنا"؛ الحصول على المركزين الأول والثاني في قسم أفضل مقال

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه خلال انعقاد مؤتمر الذكرى الخامسة والستين لاتحاد وكالات الأنباء لآسيا والمحيط الهادئ في موسكو، أُعلنت نتائج جوائز أوآنا 2026، وحصل عملان مقدمان من فريق مهر الإعلامي في قسم "أفضل مقال" على المركزين الأول والثاني في هذه المنافسة على التوالي.

وفي هذا القسم، حصل مقال "الفن الإيراني: مثلث الجمال والإبداع والثقافة" على المركز الأول، وحصل مقال "حرب الروايات في الميدان؛ التغطية من قلب الميدان/ كيف أبقت الرواية الصحيحة الناس في المشهد؟" على المركز الثاني في هذه المنافسة.

وأُقيمت جوائز أوآنا لعام 2026 في ثلاثة أقسام هي "أفضل صورة" و"أفضل تقرير مصور" و"أفضل مقال"، وبمحورية موضوعين هما "الصحفيون أثناء العمل من منظور أوآنا" و"انعكاس التقاليد والثقافة الوطنية في الإعلام الحديث".

وفي إطار هذه المنافسة، كان بإمكان كل وكالة أنباء عضو في أوآنا تقديم ثلاثة أعمال كحد أقصى في كل قسم. وقدّم فريق مهر الإعلامي ثلاثة أعمال في قسم "أفضل مقال" لهذه المنافسة، وحصل عملان من الأعمال الثلاثة المقدمة من هذه المجموعة في النهاية على المركزين الأول والثاني.

ويعرض حصول فريق مهر الإعلامي على المركزين الأولين في قسم المقال في منافسة بين وكالات الأنباء الأعضاء في واحدة من أهم شبكات التعاون الإخباري في آسيا والمحيط الهادئ، قدرة إنتاج المحتوى المهني والتنافسي لوسائل الإعلام الإيرانية في ساحة دولية.

كما يوفر هذان العنوانان فرصة لمزيد من حضور الأعمال الإعلامية الإيرانية في الفضاء الإعلامي لأوآنا؛ وهي أعمال يمكن أن تتعرض، عبر منصات هذا الاتحاد، لرؤية وسائل الإعلام والجماهير في الدول الأعضاء، وتعريف هذه الشبكة الإخبارية الإقليمية بصورة من جزء من الإنتاج الإعلامي الإيراني.

وتُقام جوائز أوآنا في إطار أنشطة هذا الاتحاد للتفاعل والتعاون بين وكالات الأنباء الأعضاء وتعريف إنتاجاتها الإعلامية، وتضع في كل دورة أعمالاً من وسائل إعلام الدول الأعضاء موضع التقييم والاختيار.

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