استخبارات الحرس الثوري: مبادرات القوات المسلحة الإيرانية غيرت معادلة الميدان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن استخبارات الحرس الثوري كتبت في صفحتها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي: إن صمود وشجاعة الإيرانيين والاستخدام الذكي للجغرافيا، جعلا من جهة أنماط القتال الباهظة التكلفة وقليلة الجدوى للجيش الأميركي تواجه طريقاً مسدوداً؛ ومن جهة أخرى، فإن إخلاء وتعطيل قواعد سنتكوم، ونقل القوات إلى الأردن بتصور "العقبة الآمنة"، وتحميل الخسائر، وسحب المعدات الاستخباراتية والعسكرية إلى نقاط أبعد، والتحرك نحو تمركزات خفية وتحت الأرض، كلها أمور جلبت على الشعب الأميركي التكلفة الثقيلة للحفاظ على حضور أميركي قليل الجدوى في محيط إيران الخالي من التهديد.

وجاء في استمرار هذه الرسالة: إن مبادرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية غيرت معادلة الميدان؛ فقد وضعت القاعدة والمدرج والحظيرة والطائرة وكل ما على الأرض والماء، بما فيها البوارج الأميركية، في مرمى الضربات المتواصلة والمستمرة؛ وفي المقابل، فإن استمرار القدرة النارية الإيرانية واستراتيجية إطلاق النار المضاعف، جعلا منطق زيادة القوات والمعدات الأميركية يواجه تناقضاً: "زيادة الحضور تخلق أهدافاً أكثر وخسائر أعلى." أما تقليل الحضور مع الإصرار على مواصلة الترهيب، فإنه يحشد الناس ضدهم.

وتؤكد استخبارات الحرس الثوري في بند آخر: كما يجب قياس الإنجاز الاستراتيجي في تقليص حرية حركة أميركا؛ فالإصابات التي لحقت بالبحرية الأميركية، وتحميل الخسائر في الأردن، وتفكك السفن بعد الردود الساحقة، وهشاشة المعدات غير المأهولة وتدميرها والاستيلاء عليها، وزيادة الأهداف المتاحة أمام إيران، كلها دفعت أميركا نحو التشتت والاختفاء و"الحضور الحد الأدنى". إن المعيار الرئيسي لتغيير الموازين ليس مجرد حجم الخسائر؛ بل مقدار حرية الحركة التي سُلبت من العدو.

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