عراقجي: تداعيات إخلال أمريكا بالتفاهم ستطال العالم بأسره

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن عراقجي التقى نظيره التركي هاكان فيدان على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في إطار مشاوراته مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماعات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض وزير الخارجية الإيراني آخر المستجدات في المنطقة، موضحاً أن الوضع الراهن، بما في ذلك حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز، هو نتيجة مباشرة للإجراءات العدوانية التي اتخذتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني منذ 28 شباط/فبراير 2026، والتي ما زالت مستمرة بأشكال مختلفة.



كما أعرب عراقجي عن تقديره لتركيا على جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة، مؤكداً أن إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها أدى إلى نقض تفاهم إسلام آباد بعد أقل من ثلاثة أسابيع على توقيعه، الأمر الذي انعكست آثاره على المنطقة والعالم.

وشدد الوزير الإيراني على أهمية اضطلاع دول المنطقة بدور فاعل في استعادة الأمن والاستقرار عبر تعزيز الثقة المتبادلة، ولا سيما من خلال الامتناع عن الانخراط في الإجراءات الأمريكية التدخلية وغير القانونية، سواء العسكرية أو الاقتصادية، مؤكداً استعداد طهران للتعاون في هذا المسار.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا وسبل توسيع التعاون والتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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