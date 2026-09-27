اصطياد ثاني مسيّرة تحت سطحية للجيش الأمريكي في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القوة البحرية للحرس الثوري أعلنت اصطياد ثاني مسيّرة تحت سطحية تابعة للجيش الأمريكي في مضيق هرمز.

وأوضحت أن المسيّرة من طراز «ريموس 600»، وهو أحد الأنظمة الذكية والمتطورة العاملة تحت سطح الماء.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

«وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا»

سورة الفتح، الآية 21.

تمكّن مقاتلو القوة البحرية للحرس الثوري، بعون الله تعالى، من إيقاع مسيّرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي في الأسر، كانت تنشط في مضيق هرمز لأغراض التجسس، وذلك خلال عملية منسقة ومعقدة، استندت إلى الإشراف الاستخباراتي والحرب الإلكترونية.

وهذه المسيّرة من طراز «ريموس 600»، أحد الأنظمة الذكية والمتطورة العاملة تحت سطح الماء، وقد استولى عليها مقاتلو القوة البحرية للحرس الثوري، وهي الآن بحوزة خبراء القوة بهدف استخراج معلوماتها.

وأكدت القوة البحرية للحرس الثوري بحزم أن مضيق هرمز مغلق، وأنها تواصل التعامل باقتدار ودون توقف مع التحركات الخطرة والعبور عبر المسارات غير المصرح بها في المضيق.

«وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ».