هل يليقُ بهذا الشعبِ الأبيّ أن يظلَّ قرارُه الاقتصاديّ بيدِ الآخرين؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الفقيه المجاهد سماحة السيفي المازندراني “إنَّ الشعب العراقي هو شعبٌ غيور ومؤمن، وقد أثبتَ للعالم وفاءه وشجاعته في تشييع الشهداء، وهو لا يقلُّ شأناً وعزةً عن أي شعبٍ آخر. لكنَّ الاستغرابَ يكمن في استمرار التواجد الأجنبي (الأمريكي) رغمَ القرارات البرلمانية المتكررة.”

يتساءل سماحته: “هل يتناسبُ مع عزةِ العراق أن تبقى ثرواتُه النفطية والغازية تحتَ إشراف الخزانة الأمريكية، تتحكمُ بها كيفما تشاء؟ إنَّ هذا الشعب العظيم يستحقُ الاستقلالَ الكامل بقراره وثرواته ليعيشَ بكرامةٍ تليقُ بمكانته.”