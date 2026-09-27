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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٣:٣٦ م

هل يليقُ بهذا الشعبِ الأبيّ أن يظلَّ قرارُه الاقتصاديّ بيدِ الآخرين؟

هل يليقُ بهذا الشعبِ الأبيّ أن يظلَّ قرارُه الاقتصاديّ بيدِ الآخرين؟

كلماتٌ صريحةٌ لسماحة الفقیه المجاهد آية الله السيفي المازندراني حول سيادة العراق ومستقبل ثرواته:

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الفقيه المجاهد سماحة السيفي المازندراني “إنَّ الشعب العراقي هو شعبٌ غيور ومؤمن، وقد أثبتَ للعالم وفاءه وشجاعته في تشييع الشهداء، وهو لا يقلُّ شأناً وعزةً عن أي شعبٍ آخر. لكنَّ الاستغرابَ يكمن في استمرار التواجد الأجنبي (الأمريكي) رغمَ القرارات البرلمانية المتكررة.”

يتساءل سماحته: “هل يتناسبُ مع عزةِ العراق أن تبقى ثرواتُه النفطية والغازية تحتَ إشراف الخزانة الأمريكية، تتحكمُ بها كيفما تشاء؟ إنَّ هذا الشعب العظيم يستحقُ الاستقلالَ الكامل بقراره وثرواته ليعيشَ بكرامةٍ تليقُ بمكانته.”

رمز الخبر 1974178
محمدرضا غفاری

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