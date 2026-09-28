إيران تقدم شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ضد العقوبات المفروضة على رحلاتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية "أبوذر شيرودي"، في إشارة إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمة لإعادة تشغيل المسارات الجوية، عن إجراء مشاورات مع وزارة الخارجية وتقديم شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، رداً على القيود المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.

وأکد شيرودي، اليوم الاثنين، في حديث صحفي، ضرورة الاستفادة من الإمكانات الدبلوماسية والقانونية لصون حقوق قطاع الطيران في البلاد قائلا: إن منظمة الطيران المدني، مستعينةً بجميع الأدوات القانونية وبالتنسيق الوثيق مع الجهاز الدبلوماسي للبلاد، تضع ضمن أولوياتها المتابعات اللازمة لإزالة العقبات واستئناف جميع الرحلات على المسارات التي كانت تعمل سابقاً.

وفي معرض حديثه عن الإجراءات القانونية المتخذة رداً على الضغوط الخارجية، أوضح: دفاعاً عن الحقوق المشروعة لقطاع الطيران ومواجهةً للقيود غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، أُعدّ احتجاج رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأُرسل إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). وقد عُرضت في هذه المراسلة بوضوح أوجه احتجاج إيران والوثائق التي تثبت حدوث اضطراب في حركة الرحلات.

كما تطرق شيرودي إلى وضع رحلات الربط، موضحاً: منذ فرض القيود على الرحلات المباشرة إلى أوروبا، استُخدمت رحلات الربط عبر مراكز الطيران الإقليمية، ومنها إسطنبول، بوصفها خياراً بديلاً، ولا يزال هذا المسار مستمراً.

وفي الختام، أشار رئيس منظمة الطيران المدني إلى وضع بعض المسارات الخاصة في أعقاب التطورات الإقليمية الأخيرة، قائلاً: إن متابعة إعادة فتح الرحلات واستئنافها على المسارات التي توقفت مؤقتاً بسبب ظروف الحرب والأوضاع الإقليمية الخاصة، تأتي على رأس أولويات المنظمة. ونأمل أن نشهد عودة الأوضاع إلى طبيعتها مع خفض التوترات، وفي ظل التفاعلات الدبلوماسية.

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