المنتخب الإيراني يعود إلى المركز السابع في جدول الميداليات بذهبية "عالي بور"

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه خلال منافسات رفع الأثقال في الألعاب الآسيوية، سجل عالي بور اليوم في الحركة الأولى من الخطف 175 كيلوغراماً، وكانت حركته الثانية 180 كيلوغراماً رفعها بنجاح، لكنه لم يتمكن في حركته الثالثة من رفع 183 كيلوغراماً. وقد حلّ في المركز الأول في الخطف. وبرفعه وزناً قدره 180 كيلوغراماً، سجل علي عالي بور رقم قياسي في الخطف في الألعاب الآسيوية باسمه.

وبهذه الذهبية، عاد المنتخب الرياضي الإيراني إلى المركز السابع في جدول توزيع الميداليات. وكان وفد البلاد قد حلّ في هذا المركز سابقاً، لكنه فقده في نهاية اليوم الثامن من الألعاب بسبب تقدم البحرين في العدد الإجمالي للميداليات الذهبية، ليصبح في المركز الثامن.

والميدالية الذهبية لعلي عالي بور هي الذهبية الثامنة والثلاثين، والميدالية الثانية والثلاثون لوفد إيران.

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