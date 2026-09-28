  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٢:٤٠ م

إيران وروسيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين مكتبتيهما الوطنيتين

إيران وروسيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين مكتبتيهما الوطنيتين

أكدت إيران وروسيا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مكتبتيهما الوطنيتين، وذلك خلال زيارة رئيس منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية غلامرضا أميرخاني إلى المكتبة الوطنية الروسية في مدينة سانت بطرسبرغ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد أميرخاني والوفد المرافق له قسم الاستشراق والدراسات الإيرانية في المكتبة الوطنية الروسية بمدينة سانت بطرسبرغ، واطّلعوا على المخطوطات وسائر المصادر المرتبطة بإيران في هذا القسم. وكان في استقبال الوفد الإيراني رئيس المكتبة الوطنية الروسية "دينيس أوليغوفيتش تسيبكين" ونائب الرئيس لشؤون المكتبات "ستانيسلاف برونيسلافوفيتش غولوبتسوف".

وأكد الجانبان، خلال لقاء مشترك، ضرورة تطوير التعاون بين منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية والمكتبة الوطنية الروسية.

كما تفقد الوفد الإيراني مكتبة المستشرق الروسي إغناطيوس كراتشكوفسكي، التي تضم مجموعته الخاصة آثاراً باللغة الفارسية. وقد عُثر ضمن مجموعة المخطوطات التي أهداها كراتشكوفسكي والمحفوظة في قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الروسية على 34 أثراً باللغة الفارسية، من بينها نسخ من ديوان الشاعر الإيراني "حافظ الشيرازي" وكتب «أنوار سهيلي».

/انتهى/

رمز الخبر 1974203
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات