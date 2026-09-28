إيران وروسيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين مكتبتيهما الوطنيتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد أميرخاني والوفد المرافق له قسم الاستشراق والدراسات الإيرانية في المكتبة الوطنية الروسية بمدينة سانت بطرسبرغ، واطّلعوا على المخطوطات وسائر المصادر المرتبطة بإيران في هذا القسم. وكان في استقبال الوفد الإيراني رئيس المكتبة الوطنية الروسية "دينيس أوليغوفيتش تسيبكين" ونائب الرئيس لشؤون المكتبات "ستانيسلاف برونيسلافوفيتش غولوبتسوف".

وأكد الجانبان، خلال لقاء مشترك، ضرورة تطوير التعاون بين منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية والمكتبة الوطنية الروسية.

كما تفقد الوفد الإيراني مكتبة المستشرق الروسي إغناطيوس كراتشكوفسكي، التي تضم مجموعته الخاصة آثاراً باللغة الفارسية. وقد عُثر ضمن مجموعة المخطوطات التي أهداها كراتشكوفسكي والمحفوظة في قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الروسية على 34 أثراً باللغة الفارسية، من بينها نسخ من ديوان الشاعر الإيراني "حافظ الشيرازي" وكتب «أنوار سهيلي».

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