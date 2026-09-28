حماس: الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى سيستمر حتى تحريره

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مركز المعلومات الفلسطيني أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أكدت، في الذكرى السادسة والعشرين لانتفاضة الأقصى المباركة، أن بوصلتها ستظل ثابتة تجاه تحرير الأرض والمقدسات، ودعت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم نضال وصمود الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة.

وأعربت حماس، في بيان أصدرته بهذه المناسبة، عن أن الذكرى السادسة والعشرين لانتفاضة الأقصى المباركة تأتي هذا العام في ظروف يواصل فيها الكابينت الفاشي للكيان الصهيوني، عبر حرب عدوانية ضد أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها، ولا سيما القدس والمسجد الأقصى، مستوى غير مسبوق من تصعيد الاعتداءات، ويدعم المستوطنين المتطرفين في أعمالهم الإجرامية؛ أعمال تهدف إلى تكثيف الجهود لتهويد المسجد الأقصى وانتهاك حرمته وطمس معالمه وهويته وتثبيت مخططات الضم والتهجير القسري.

وشددت الحركة على أن انتفاضة الأقصى المباركة التي انطلقت في 28 سبتمبر 2000 كانت وستبقى رمزاً ملهماً لكل الأجيال على مر التاريخ؛ انتفاضة تحمل معاني البطولة والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، وتؤكد أن جرائم العدو وإرهابه المستمر لن يتمكنا أبداً من إخماد شعلة المقاومة أو كسر عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس، في الذكرى السادسة والعشرين لانتفاضة الأقصى، مرة أخرى على عهد الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى، مضيفة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى أبداً عن أرضه وحقوقه ومبادئه الثابتة ومقدساته، وأن مخططات العدو وحكوماته الفاشية المتعاقبة، مهما زادت في وحشيتها وجرائمها، محكومة بالفشل.

وشددت الحركة على أن مدينة القدس والمسجد الأقصى يقعان في قلب الصراع المستمر بين الشعب الفلسطيني والعدو الصهيوني، وأن المسجد الأقصى سيبقى وقفاً إسلامياً؛ وقفاً لا يقبل القسمة ولا المشاركة، وأن الكيان المحتل لن يكون له في أي جزء منه ولا في أي شبر منه حكم أو شرعية.

وأضافت حماس أن الدفاع عن المسجد الأقصى سيستمر حتى تحريره، ولن يكون هناك أي تراجع عن هذا المسار.

وشددت الحركة على أن تحرك جميع التيارات الفلسطينية نحو التوافق على استراتيجية نضالية واحدة، إلى جانب الدعم المستمر والجدي والمشاركة الفعالة للأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، هو أحد الأسس الجوهرية لمشروع تحرير الأرض والمقدسات ومواجهة مخططات الكيان المحتل.

ودعت حماس الفلسطينيين المقاومين في جميع أنحاء الضفة الغربية وأراضي عام 1948 المحتلة وبيت المقدس والمناطق المحيطة بها إلى مواصلة الحضور والتوجه إلى المسجد الأقصى والمرابطة والاعتكاف فيه، للدفاع عن المسجد الأقصى وإفشال مخططات الكيان الصهيوني والمستوطنين المتطرفين.

كما دعت هذه الحركة الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك الفوري والجدي على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والشعبية، وحشد كل الطاقات لدعم الشعب الفلسطيني الذي يقاوم ويصمد في أرضه وفي ساحات القدس والمسجد الأقصى.

كما طالبت حماس بمواجهة المخططات الإجرامية التي تستهدف المسجد الأقصى، وشددت على أن هذه الجهود يجب أن تستمر حتى التحرير الكامل للمسجد الأقصى من دنس الاحتلال.

وفي الختام، أرسلت هذه الحركة تحية إلى أرواح شهداء انتفاضة الأقصى وجميع قوافل شهداء الشعب الفلسطيني الذين استشهدوا في مسار تحرير الأرض والمقدسات، وأكدت أنها ستبقى وفية لدمائهم وتضحياتهم ومسارهم، حتى استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني بالكامل.

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