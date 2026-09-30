إنتاج 5 قطارات وطنية على جدول أعمال مصنع عربات طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن علي رضا شيخ طاهري، المدير التنفيذي لشركة مصنع عربات طهران، قال في معرض إشارته إلى آخر وضع لإنتاج القطار الوطني: لدينا عقد مع مترو طهران لإنتاج 15 قطاراً وطنياً، وقد سُلّم منها قطاران في العام الماضي؛ أحدهما في ديسمبر والآخر في مارس.

وأضاف أنه تم التخطيط هذا العام لإنتاج خمسة قطارات، ويعتقدون أنهم سيسلمون ثلاثة قطارات حتى نهاية العام.

وتابع المدير التنفيذي لشركة مصنع عربات طهران أنه يوجد حالياً قطاران في الخدمة، وخمسة قطارات قيد الإنتاج، وقطار واحد أُنتج سابقاً.

كما أعلن شيخ طاهري عن بدء تعاون جديد بين شركة مصنع عربات طهران وشركة باصات طهران، وقال إنهم بدأوا عملاً جديداً بشكل مشترك مع باصات طهران، يهدفون من خلاله إلى الاستفادة من قدرات مصنع عربات طهران لعمرة الباصات القديمة في طهران.

وأشار، في معرض حديثه عن مسار صيانة قطارات المترو، إلى أن صيانة القطارات تتقدم بسرعة، وأنهم أنجزوا في النصف الأول من العام الجاري ما يعادل تقريباً كامل العام الماضي من صيانة قطارات المترو.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة مصنع عربات طهران أنه تم في العام الماضي صيانة نحو 15 قطاراً إجمالاً، لكنهم أنجزوا هذا العام حتى نهاية سبتمبر صيانة 12 قطاراً.

وأشار شيخ طاهري إلى برنامج هذه الشركة لمواصلة عملية عمرة أسطول المترو هذا العام، قائلاً إن برنامجهم هو صيانة 30 قطاراً حتى نهاية العام، ويسعون للوصول إلى هذا البرنامج.

وقال في الختام إنه حتى الآن، وفي النصف الأول من العام، أُجريت صيانة 12 قطاراً، وأن عملية تنفيذ هذا البرنامج مستمرة.

/انتهى/