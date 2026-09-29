متحدث حرس الثورة: لسنا غافلين عن مخططات العدو ونرصد تحركاته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد "حسين محبي"، صرح اليوم الثلاثاء، في حديث مع قناة المسيرة اليمنية، ان إيران تواصل تسليح نفسها وتطوير قدراتها العسكرية.

وضمن إشارته الى أن إيران ستدخل أسلحة جديدة إلى الميدان في أي مواجهة محتملة، اوضح متحدث حرس الثورة الاسلامية ان إيران ليست غافلة عن خطط وتحركات الطرف المقابل، وتراقب تحركاته.

كما صرح العميد "محبي" بأن القوات المسلحة الإيرانية أعدّت نفسها لمواجهة محتملة، وأنها ستُلحق بالعدو هزيمة أخرى في حال وقوع أي مواجهة.