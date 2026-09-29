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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٨:٣٠ م

متحدث حرس الثورة: لسنا غافلين عن مخططات العدو ونرصد تحركاته

متحدث حرس الثورة: لسنا غافلين عن مخططات العدو ونرصد تحركاته

أكد المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد "حسين محبي" استعداد القوات المسلحة الإيرانية لأي مواجهة محتملة، مشيراً إلى أن إيران ليست غافلة عن خطط وتحركات العدو، ونرصد تحركاته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد "حسين محبي"، صرح اليوم الثلاثاء، في حديث مع قناة المسيرة اليمنية، ان إيران تواصل تسليح نفسها وتطوير قدراتها العسكرية.

وضمن إشارته الى أن إيران ستدخل أسلحة جديدة إلى الميدان في أي مواجهة محتملة، اوضح متحدث حرس الثورة الاسلامية ان إيران ليست غافلة عن خطط وتحركات الطرف المقابل، وتراقب تحركاته.

كما صرح العميد "محبي" بأن القوات المسلحة الإيرانية أعدّت نفسها لمواجهة محتملة، وأنها ستُلحق بالعدو هزيمة أخرى في حال وقوع أي مواجهة.

رمز الخبر 1974255

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