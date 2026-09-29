رضائي: أبلغنا شروطنا لأمريكا ويبدو ان ترامب غير قادر على اتخاذ القرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء رضائي خلال اجتماع في طهران اليوم الثلاثاء مع شاهين مصطفى ييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان: إن الهجوم على إيران من قبل اميركا والكيان الصهيوني يُخالف جميع القوانين الدولية، وقد دافعت إيران عن نفسها بقوة ردًا على هذه الحرب.

وأضاف: ترامب عالق في مأزق لا يستطيع فيه التفاوض ولا القتال.

وأوضح اللواء رضائي: لقد تم إبلاغ اميركا بشروط إيران، لكن ترامب عاجز عن اتخاذ القرار، وقد لجأت اميركا إلى الحصار الجوي بدافع اليأس في حرب عسكرية.

وتابع: لقد قدم ورحل العديد من الأجانب عبر التاريخ، لكن إيران ودول المنطقة بقيت.

واكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ان: إيران مستعدة للمساعدة في إرساء السلام في منطقة القوقاز، لكن لا مستقبل لأمريكا في المنطقة، وإيران تقف بحزم ضدها.

من جانبه صرح شاهين مصطفى ييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، خلال الاجتماع: إننا نعتبر مواقف رئيس أذربيجان خلال حرب الأربعين يومًا، والمتعلقة بإنهاء الحرب وإحلال السلام، دليلاً على العلاقات الودية بين البلدين.

وأضاف: إيران دولة صديقة وشقيقة لجمهورية أذربيجان، وننفي التكهنات حول استخدام أراضي جمهورية أذربيجان ضد إيران.