اللواء جلالي: جميع الأجهزة العملياتية كانت مستعدة في الحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء، رئيس منظمة الدفاع المدني للبلاد: كانت جميع الأجهزة تقريباً، وعددها نحو 46 جهازاً عملياتياً، والتي يجب أن يكون لديها برنامج استجابة في زمن الحرب، مستعدة للظروف الحربية. ويجب أن يكون لهذه الأجهزة برنامج استجابة للظروف الحربية، وبرنامج صيانة، وبرنامج استعادة، وبرنامج للحفاظ على العمل واستمرارية النشاط، وكذلك برنامج للتأمين والتزويد.

ويجب أن يكون واضحاً لكل واحد من هذه الأجهزة كيف يعالج الأضرار إذا تعرضت بنيته التحتية لهجوم، وكيف يواصل خدماته. وتشمل هذه البنى التحتية المصافي، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات تنقية المياه، والموانئ، والجسور، والطرق، والمطارات، وشركات الطيران.

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