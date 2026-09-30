بزشكيان: مضيق هرمز يحظى بمكانة خاصة في أمن العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للملاحة البحرية، لم يعتبر البحر بالنسبة لإيران الكبرى مجرد مسطح مائي، بل وصفه بأنه نعمة إلهية وجزء من تاريخ وهوية وحياة هذه الأرض، ومن أهم قدرات البلاد اليوم وغداً.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الفهم الأفضل للبحار، وتطوير التقنيات الحديثة، والارتقاء بسلامة الملاحة، والاستفادة من قدرات الطاقة البحرية، وحماية النظم البيئية البحرية، كلها استثمار في مستقبل البلاد والأجيال القادمة، موضحاً أن واجب الحكومة أيضاً هو تمهيد الطريق لمزيد من حضور الناس والقطاع الخاص، عبر تقليل العقبات، والتسهيل، والتنسيق بين الأجهزة، وتحسين البنى التحتية، وتهيئة أرضية المشاركة والاستثمار.

وأشار بزشكيان إلى المكانة الخاصة لمضيق هرمز في أمن واقتصاد المنطقة والعالم، وشدد على النظرة المسؤولة القائمة على الحفاظ على الاستقرار ومصالح دول المنطقة، وقال إن الأمن المستدام للخليج الفارسي وممراته المائية مرهون بتعاون دول المنطقة وتحملها المسؤولية. وأضاف أن الحضور المقتدر في المسطحات المائية خلال العام الماضي يشهد على الهمة العالية للبحّارة الذين لم يسمحوا بتوقف نبض الشرايين الحيوية للبلاد ولو لحظة، وأظهروا أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والقوات الحافظة للأمن يمكنه إزالة العقبات من الطريق.

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