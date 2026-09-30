سنتكوم: عمليات التحالف الأميركي ستستمر من الأردن

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية المعروفة بسنتكوم، أعلن أنه مع تسليم المسؤولية الرئيسية لأمن العراق إلى حكومة هذا البلد والقوات العراقية، ستظل القوات الأميركية والتحالف المتمركزة في المنطقة مستعدة لمواجهة ما وصفه بتهديد داعش.

وبحسب هذا التقرير، فإن ما يسمى بمقر "عملية العزم الصلب"، الذي شُكل بهدف مواجهة داعش، يتمركز الآن في الأردن ويواصل أنشطته من هذا البلد.

وكان البنتاغون قد أعلن سابقاً أن أميركا وحلفاءها في التحالف الدولي أنهوا رسمياً ما يسمى بعملية "العزم الصلب" في العراق.

وأضاف البنتاغون أنه مع انتهاء هذه العملية، ستنتقل مهمة التحالف الدولي بقيادة أميركا إلى جهود أمنية بقيادة العراق، وأن هذه الجهود تدعم العلاقات الأمنية الثنائية بين واشنطن وبغداد.

وفي 18 يناير 2026، أعلنت اللجنة العسكرية العليا العراقية انتهاء مهمة التحالف واستكمال إخلاء القواعد ومقرات القيادة في المناطق الفيدرالية من مستشاري التحالف، ومنها قاعدة عين الأسد ومقر قيادة العمليات المشتركة؛ في وقت يستمر فيه الدعم اللوجستي لعمليات سوريا عبر قاعدة جوية في أربيل.

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