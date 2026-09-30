العمید محبي: مواجهات عسكرية تقع في مضيق هرمز كل 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محبي اليوم الأربعاء، في حوار متلفز: إننا الآن في حالة حرب أيضاً؛ وذلك رداً على سؤال مذيع البرنامج حول ما إذا كانت هناك حرب أم لا.



كما أشار إلى أوضاع القوات الأمريكية في المنطقة، قائلا: نعتقد أن أمريكا لم تعد تتمتع بالظروف السابقة. في حرب رمضان والحرب التي دامت 12 يوماً، كانت للأمريكيين ظروف استثنائية؛ سواء من حيث حجم حضورهم في المنطقة، أو من حيث الأسلحة التي كانت بحوزتهم، أو من حيث الأمل الذي عقدوه على إخضاع إيران، لكن الآن تراجعت كل هذه الظروف.



وأضاف العميد محبي: نعتقد أن القوات الأمريكية تعرّضت لاستنزاف وإرهاق شديدين، واضطرّ عدد كبير من أفرادها إلى مغادرة المنطقة. إن ظروف اليوم تختلف عن الماضي؛ فقد وضعنا قواعدهم تحت الضرب بشدة، واضطروا إلى نشر جزء من قواتهم على حاملات طائرات تبعد عن إيران 500 كيلومتر على الأقل.



قواعد أمريكا وتجهيزاتها تحت ضرب إيران



وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري: اضطرّ الأمريكيون أيضاً إلى نقل جزء من قواتهم إلى أماكن أبعد. على سبيل المثال، نقلوا جزءاً من قواتهم إلى قاعدة الخرج، وهي أيضاً تحت ضرب إيران. كما أُجبروا على نقل قواتهم وتجهيزاتهم إلى قواعد تيتين، وهذه أيضاً ضمن مدى إيران وتحت ضربها.



وأكد: الآن انخفض عدد القواعد الأمريكية إلى النصف تقريباً مقارنة بالماضي. وإضافة إلى ذلك، انخفضت بشدة الأسلحة التي كانت بحوزة الأمريكيين للهجوم والدفاع، كما تعرّضت القاذفات والمنظومات التي كانت تُستخدم لإطلاق هذه الأسلحة لأضرار جسيمة.



وأشار العميد محبي إلى وضع مراكز القيادة الأمريكية في المنطقة قائلاً: كان مركز قيادتهم سابقاً في البحرين، لكنهم الآن لم يعودوا قادرين على استخدام هذا المركز لقيادة عملياتهم كما في السابق. وبناءً على ذلك، نعتقد أن الظروف الراهنة للأمريكيين ليست على نحوٍ يمكّنهم من تنفيذ إجراءاتهم السابقة مجدداً بالجودة والقدرة نفسها.



الأمريكيون تعرّفوا على القدرة العسكرية لإيران



وأضاف، مشيراً إلى أنه لا يمكن استبعاد أي احتمال في مجال الحرب: ما هو مؤكد أن الأمريكيين أصبحوا الآن على دراية بقدرات إيران العسكرية وقوتها؛ وهو أمر لم تكن لديهم تصوّرات واضحة عنه سابقاً.



وتابع معاون العلاقات العامة العامة للحرس الثوري: كان الأمريكيون يتصورون أن مجرد الحضور في المنطقة واستعراض عتادهم العسكري يكفي لإخضاع إيران. حتى إن الرئيس الأمريكي، بعد يومين أو ثلاثة من حضور قوات بلاده في المنطقة، أبدى تعجّبه من عدم استسلام إيران. كان تصوّرهم أن إيران سترفع يديها وتستسلم بمجرد استعراض القوة العسكرية.



بعد الردود العسكرية الإيرانية بحثوا عن وسيط



أشار العميد محبي إلى أنه عندما واجه الأمريكيون مقاومة الشعب والردود العسكرية الشديدة من إيران، لم تكن قد مضت 25 يوماً حتى بحثوا عن وسيط للسلام والتفاهم والحوار.



وأكد: مع ذلك، لا يمكن في عالم الحرب استبعاد أي احتمال بشكل كامل.



وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري، مشيراً إلى استمرار الاشتباكات العسكرية في مضيق هرمز: إن الاشتباكات العسكرية في مضيق هرمز جارية كل 24 ساعة، وقد تصدّت قواتنا المسلحة خلال هذه الفترة لبعض السفن.



وأضاف: في الفترة الأخيرة، تعرّضت سفن كانت تنوي عبور مضيق هرمز للاستهداف، كما مُنع عبور بعض السفن الصغيرة.



وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري، مشيراً إلى أن أمريكا لم تردّ على هذه الإجراءات منذ فترة: رغم استمرار هذه الإجراءات في مضيق هرمز، لم يُبدِ الأمريكيون أي ردّ فعل منذ فترة.



الإجراءات العسكرية والدبلوماسية تُنفَّذ بالتنسيق



وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري عن تنسيق الإجراءات العسكرية للحرس مع الجهاز الدبلوماسي: نحن نعيش في نظام نقبله وندافع عنه؛ هذا النظام له قسم عسكري، وقسم دبلوماسي، وقسم خدماتي، وقسم قضائي، وجميع هذه الأقسام تعمل في إطار نظام واحد.



وأضاف: تُتخذ القرارات في مجلس الأمن القومي الأعلى، ولا يمكن تنفيذ أي من هذه القرارات دون إذن القائد الأعلى، وتُنفَّذ مختلف الإجراءات في البلاد بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأقسام.



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