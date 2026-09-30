3 دول عربية تعلق على المشاركة في اجتماع في أبوظبي بحضور نتنياهو

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم أن مصدراً مسؤولاً مصرياً كذّب التقارير المتعلقة بحضور ممثلين مصريين في اجتماع عُقد في أبوظبي بالإمارات.

وأعلن هذا المصدر المصري أن ما ذُكر في هذا الصدد لا أساس له.

وشدد على أن الحكومة المصرية لا تشارك في أي اجتماع سري أو غير معلن، وأنه لا توجد لديها أي حاجة أو دافع لاعتماد مثل هذا النهج في إدارة علاقاتها أو اتصالاتها الإقليمية.

كما كذّبت السعودية والأردن، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مشاركة مسؤولين من البلدين في اجتماع مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، خلال رحلته الأخيرة إلى الإمارات.

وقال مسؤول سعودي رفيع لرويترز إن التقارير المنشورة حول عقد اجتماع بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين غير صحيحة.

وكانت وسائل إعلام الكيان الصهيوني قد ذكرت سابقاً أن نتنياهو التقى خلال رحلته الأخيرة إلى الإمارات بمسؤولين من عدة دول في الشرق الأوسط، بينهم مسؤول سعودي.

وزار نتنياهو أبوظبي يوم الأحد، والتقى بمحمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات. وقد أُكدت هذه الزيارة من جانب الكيان الصهيوني والإمارات.

كما كذّب مصدر أردني مشاركة ممثل الأردن في اجتماع مع نتنياهو خلال هذه الرحلة، واعتبر التقارير المنشورة من وسائل إعلام إسرائيلية مقربة من نتنياهو افتراءً ولا أساس لها.

وقال هذا المصدر إن هذه الادعاءات طُرحت بأهداف انتخابية وبعد العزلة الدولية لنتنياهو خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة.

وكانت القناة 14 التابعة للكيان الصهيوني قد أفادت سابقاً بأن لقاء نتنياهو وبن زايد في أبوظبي عُقد على مرحلتين. خُصصت المرحلة الأولى للقاء الطرفين، وفي المرحلة الثانية عُقد اجتماع موسع بمشاركة ممثلين من أميركا والسعودية والمغرب ومصر والكويت والبحرين وليبيا وعُمان.

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