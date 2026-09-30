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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٣:٠٩ م

عراقجي: إيران تحظى باحترام خاص على الساحة الدولية

عراقجي: إيران تحظى باحترام خاص على الساحة الدولية

صرح وزير الخارجية بأن إيران والجمهورية الإسلامية تحظيان باحترام خاص على مستوى العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع لمجلس الوزراء صباح الأربعاء برئاسة مسعود بزشكيان. وفي مستهل الجلسة، ناقش الوزراء قضايا تنفيذية، وقدم وزير الخارجية عباس عراقجي تقريراً شاملاً حول لقاءاته مع مسؤولين من دول مختلفة -والتي جرت على هامش قمة الأمم المتحدة في نيويورك- بالإضافة إلى محادثاته غير المباشرة مع الجانب الأمريكي.

وفي معرض تسليطه الضوء على المكانة المرموقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أشار وزير الخارجية قائلاً: "لقد تبوأت إيران مكانة متميزة في المشهد الراهن؛ حيث أبدت دول أوروبية وعربية وآسيوية اهتماماً كبيراً بلقائنا، كما تبلور شعور بالاحترام الخاص تجاه إيران والجمهورية الإسلامية على الصعيد العالمي".

/انتهى/

رمز الخبر 1974278
جواد ماستری فراهانی

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