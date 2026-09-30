مصارع ايراني يحصد ذهبية المصارعة الرومانية في دورة الألعاب الآسيوية 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها منافسات تحديد المراكز والنهائيات في الأوزان الثلاثة الأولى للمصارعة الرومانية ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 أقيمت اليوم الأربعاء في ناغويا.



وتمكن "ميرزا زادة" في وزن 130 كلغ، من الفوز علی منافسه الأوزبكي "رافائيل" في نهائي هذا الوزن بنتيجة 3-1، ليحصد أول ميدالية للمصارعة الإيرانية في ناغويا.



وكان "ميرزا زادة" قد واجه في الدور نصف النهائي الصيني منغ لينغ تشه، وتغلب عليه بنتيجة 1-1، مستفيدا من تسجيله النقطة الأولى، ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.



وتُعد هذه الميدالية الذهبية الـ 11 لإيران في دورة ناغويا، والأولى للمنتخب الإيراني للمصارعة في هذه الدورة من الألعاب، وقد أحرزها المصارع الإيراني "أمين ميرزا زادة".

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