الصین توسّع حضورها العسكري في لاوس

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز أن مركز الدعم والتدريب المشترك بين الصين ولاوس، وكذلك أكاديمية الطيران للبلدين، بدآ نشاطهما في مطار يبعد نحو 50 كيلومتراً شمال فيينتيان، عاصمة لاوس.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها رويترز أن عمليات بناء هذه المنشآت بدأت منذ أواخر عام 2025، وأنه أُنشئ حالياً مدرج طيران معبد ومسار للتاكسي وعدة مبانٍ جديدة في هذه المنطقة. وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن هذا المركز يُستخدم لتدريب طياري القوات الجوية، وأنه ليس موجهاً ضد أي طرف ثالث.

ومع ذلك، لم تقدم الصين تفاصيل حول عدد القوات أو المعدات أو المنشآت المتمركزة في هذا المركز. ويعتقد بعض الخبراء الأمنيين أن هذا المركز يمكن أن يوفر إمكانية حضور لوجستي مستمر للجيش الصيني في لاوس، وأن يعمّق العلاقات العسكرية بين بكين وفيينتيان.

وكانت الصين قد أنشأت سابقاً أيضاً مركز دعم وتدريب مشتركاً في القاعدة البحرية "ريام" في كمبوديا، وقاعدة لوجستية في جيبوتي. كما أفادت رويترز بأن الصين توسّع بنيتها التحتية العسكرية في مناطق مختلفة من جنوب شرق آسيا.

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