محافظ البنك المركزي الايراني: لا توجد أي مخاوف بشأن توفير العملات الأجنبية اللازمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن همتي قال على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي، إن تقرير الأداء الفصلي للبنك المركزي قُدّم إلى أعضاء اللجنة.

وأضاف أن جميع جهود البنك المركزي وتركيزه منصبة على ضمان معيشة المواطنين، مشدداً على أنه لا توجد أي مخاوف بشأن توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية، وأن تأمين الدواء واحتياجات المواطنين المعيشية يأتي في مقدمة أولويات البنك المركزي.

ورداً على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي الذي قال إن "الاقتصاد الإيراني سينهار خلال أسبوعين"، أجاب همتي بالمثل الإيراني الشائع: "يُعدّ الفراخ في آخر الخريف"، في إشارة إلى أن الحكم على النتائج يكون بعد ظهورها وليس مسبقاً.