الرئيس الايراني يحضر مراسم تأبين آية الله شبيري زنجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر مسعود بزشكيان مراسم إحياء ذكرى العالم الجليل والفقيه، المرجع الديني شبيري زنجاني، في مدرسة الشهيد مطهري بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وحضر الرئيس المراسم، التي شارك فيها نخبة من العلماء والباحثين وأساتذة الحوزة العلمية ومحبي هذا المرجع الجليل. وأثناء إشادته بمكانته العلمية والروحية الرفيعة، أعرب عن تعازيه لأسرته.

واحتفت المراسم بالمكانة العلمية والفقهية والروحية الرفيعة لهذا العالم الجليل، وبدوره البارز في الحوزة العلمية وفي مجال العلوم والتعليم الإسلامي.

كما كرّم الرئيس ذكرى واسم تلك الشخصية الجليلة، ودعا الله أن يمنح الفقيد مراتب عالية ورحمة واسعة، وأن يمن على أهل بيته وطلابه ومريديه وجميع ذويه بالصبر والجزاء.