علي الزيدي: لن نسمح باستخدام العراق مصدر لشن هجوم على الجيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن رئيس الوزراء العراقي أكد في كلمة له: نحن ملتزمون بمنع استخدام أراضي العراق ومجاله الجوي مكاناً لأي إجراء يهدد أمن الدول المجاورة.

وبحسب هذا التقرير، قال علي الزيدي أيضاً: سنسعى لتمرير قانون يكون فيه مقاتلو الحشد الشعبي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة.

وزعم رئيس الوزراء العراقي مرة أخرى أن معالجة مسألة الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة ستبدأ بجدية اعتباراً من الأول من أكتوبر.

وأعلن الزيدي عن خارطة طريق لمعالجة الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بجدول زمني أقصاه 30 يونيو 2027، وأوضح أن قرار الحرب والسلم حق قانوني للسلطات الرسمية، وأنهم يؤكدون على حظر أي عمل عسكري مخالف لذلك.

كما قال رئيس الوزراء العراقي، دون الإشارة إلى اسم معين، إنهم سيسعون لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير العراقية الموجودة على أراضيهم.

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