ملف حضور إيران في بنك التنمية لبريكس في مراحله النهائية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مهدي حيدري، رئيس منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية، قال إنه بالنظر إلى الظروف السائدة في البلاد، أعدّت وزارة الاقتصاد برامج واسعة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.

وأضاف حيدري أن رحلة وزير الاقتصاد إلى روسيا والهند في الأسابيع الماضية جاءت في هذا الإطار أيضاً، وحققت نتائج جيدة، وأن هذه الرحلات ستستمر.

وفي مقابلة مع سيما، عدّ حيدري الحضور الأكثر فعالية لإيران في تجمعات مثل بريكس وشنغهاي من بين برامج وزارة الاقتصاد الأخرى، وقال إن قمة بريكس فرصة مناسبة للحوار والتفاعل مع الدول الأعضاء في هذه المجموعة؛ وهي دول تشمل أكثر من 40% من سكان العالم وأكثر من 25% من الناتج الإجمالي المحلي والتجارة العالمية.

وتابع رئيس منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية أنه في قمة بريكس الأخيرة، عُقدت اجتماعات فعالة وجيدة مع وزراء اقتصاد الدول الأعضاء، وأنهم التقوا في رحلتهم إلى الهند بوزير الاقتصاد ورئيس البنك المركزي في هذا البلد وأجروا محادثات. كما عُقدت في رحلة روسيا اجتماعات مناسبة مع وزير الاقتصاد ورئيس البنك المركزي في هذا البلد.

وأشار إلى أهمية بنك التنمية الجديد لبريكس (NDB)، قائلاً إن هذا البنك هو أهم أداة مالية لبريكس، وأنه عُقد في الرحلة الأخيرة اجتماع جيد جداً مع رئيس هذا البنك. وقد أصبح موضوع حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا البنك نهائياً تقريباً، ولم يتبق سوى بعض المراحل.

وشدد حيدري على أن برنامج وزارة الاقتصاد يتابع الاستخدام الأكثر فعالية لقدرات بريكس وشنغهاي، وخاصة في مجال التجارة والتبادلات المالية، بهدف خلق آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

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