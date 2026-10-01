أوليانوف: الأمين العام لحلف الناتو لا يعرف شيئاً عن البرنامج النووي الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ممثل روسيا في المنظمات الدولية المتمركزة في فيينا ردّ على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو المناهضة لإيران.

وبحسب هذا التقرير، كتب ميخائيل أوليانوف على شبكة إكس، رداً على تصريحات مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، المناهضة لإيران: "يدّعي هذا السيد أنه أعلى مسؤول إداري في الناتو. بالنظر إلى تصريحاته، فهو لا يعرف شيئاً عن البرنامج النووي الإيراني."

وشدد أوليانوف على أن مستوى الاحترافية أو انعدام الاحترافية في الغرب كارثة حقيقية.

وجاء رد فعل أوليانوف على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو الأخيرة، التي زعم فيها، في استمرار للسياسات العدائية للمحور الغربي العبري ضد طهران، ودون اكتراث بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، أن القدرات النووية الإيرانية تشكل تهديداً لأوروبا، وأن الرئيس الأميركي نجح في إبادتها!

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