عراقجي يرد على الاتهامات الباطلة من رئيس الوزراء البريطاني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، كتب في صفحته الشخصية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، رداً على الاتهامات التي لا أساس لها من رئيس الوزراء البريطاني: يقول رئيس الوزراء البريطاني إن حكومته "يمكنها أن تؤكد أنها تعتقد أن إيران كان لها دور في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني"!

وأضاف أن مجرد إطلاقكم سراح الأشخاص الذين وصفتموهم بالإرهابيين والذين كانوا في خدمة حكومات أجنبية، يقول كل شيء.

وأشار عراقجي إلى أنهم يبحثون عن المذنب في المكان الخطأ.

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