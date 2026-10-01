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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٣٧ ص

عراقجي يرد على الاتهامات الباطلة من رئيس الوزراء البريطاني

عراقجي يرد على الاتهامات الباطلة من رئيس الوزراء البريطاني

كتب وزير خارجية إيران، رداً على الاتهامات الباطلة من رئيس الوزراء البريطاني، أنه مجرد إطلاقكم سراح الأشخاص الذين وصفتموهم بالإرهابيين والذين كانوا في خدمة حكومات أجنبية، يقول كل شيء.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، كتب في صفحته الشخصية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، رداً على الاتهامات التي لا أساس لها من رئيس الوزراء البريطاني: يقول رئيس الوزراء البريطاني إن حكومته "يمكنها أن تؤكد أنها تعتقد أن إيران كان لها دور في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني"!

وأضاف أن مجرد إطلاقكم سراح الأشخاص الذين وصفتموهم بالإرهابيين والذين كانوا في خدمة حكومات أجنبية، يقول كل شيء.

وأشار عراقجي إلى أنهم يبحثون عن المذنب في المكان الخطأ.

/انتهى/

رمز الخبر 1974295

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