  1. إيران
  2. العلوم
٠١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٢:٣٠ م

عشية يوم النخب،

مخبر: سنبني إيران المتقدمة بمعرفة نخبها وإبداعهم وإرادتهم

مخبر: سنبني إيران المتقدمة بمعرفة نخبها وإبداعهم وإرادتهم

كتب مستشار ومساعد قائد الثورة، في معرض إشارته إلى تقديرهم لرؤوس الأموال العلمية في هذه الأرض الذين ربطوا تخصصهم بقضية إيران، أنهم يبنون إيران المتقدمة بمعرفة نخبها وإبداعهم وإرادتهم.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد مخبر، مستشار ومساعد قائد الثورة المعظّم، نشر على صفحته الشخصية، عشية اليوم الوطني للنخب، مقطع فيديو من لقاءاته المتعددة مع النخب الناشطة في مختلف مجالات البلاد، وكتب: اليوم الوطني للنخب، في ذكرى ميلاد الشهيد شمران، يذكرنا بنموذج جلب المعرفة إلى الميدان وأثر في معادلة الاقتدار.

وشدد، في معرض إشارته إلى تقديرهم للنخب ورؤوس الأموال العلمية في هذه الأرض الذين ربطوا تخصصهم بقضية إيران وبقوا في الميدان، على أنهم يبنون إيران المتقدمة بمعرفة نخبها وإبداعهم وإرادتهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1974303

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات