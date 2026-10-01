مخبر: سنبني إيران المتقدمة بمعرفة نخبها وإبداعهم وإرادتهم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد مخبر، مستشار ومساعد قائد الثورة المعظّم، نشر على صفحته الشخصية، عشية اليوم الوطني للنخب، مقطع فيديو من لقاءاته المتعددة مع النخب الناشطة في مختلف مجالات البلاد، وكتب: اليوم الوطني للنخب، في ذكرى ميلاد الشهيد شمران، يذكرنا بنموذج جلب المعرفة إلى الميدان وأثر في معادلة الاقتدار.

وشدد، في معرض إشارته إلى تقديرهم للنخب ورؤوس الأموال العلمية في هذه الأرض الذين ربطوا تخصصهم بقضية إيران وبقوا في الميدان، على أنهم يبنون إيران المتقدمة بمعرفة نخبها وإبداعهم وإرادتهم.

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