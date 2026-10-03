ناقلة نفط تتعرض لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت المنظمة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي X أن مسؤولاً في إحدى الناقلات أفاد بأن السفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مرورها بمضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق صغير وانقطاع التيار الكهربائي عنها.



وأفاد التقرير بأنه تم إخماد الحريق وأن السفينة تسير حالياً. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية جراء الحادث.



وأضافت منظمة عمليات التجارة البحرية: "تجري السلطات تحقيقاً في الأمر. وننصح السفن بتوخي الحذر وإبلاغ المنظمة عن أي نشاط مشبوه".





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