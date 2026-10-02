تفكيك مجموعة إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت دائرة العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري:

بإحاطة استخباراتية دقيقة، تم تحديد فريق إرهابي كان مختبئاً في مرتفعات غرب مدينة راسك من قبل عناصر أجهزة الأمن، وتم استهدافه في عملية مفاجئة.

ونتيجة لهذه العملية، قُتل اثنان من الإرهابيين، ووضع آخرون تحت الملاحقة.

وكان لهذا الفريق في سجله عمليات إرهابية متعددة، منها أنه في عمليته الإرهابية الأخيرة استشهد عبد الرؤوف إسحاقي، الحرسي البلوشي من أهل السنة، كما هاجم نقطة تفتيش في مدينة راسك.

كما كان هذا الفريق الإرهابي التكفيري يخطط خلال الأيام المقبلة لاغتيال أعزاء محليين من حماة أمن المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه عُثر في مخبأ هذا الفريق الإرهابي على جهاز ستارلينك وكميات من الأسلحة والمعدات الإرهابية.

ويعلن مقر القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري أن المساس بأمن أهالي محافظة سيستان وبلوشستان العزيزين خط أحمر، وأن الفرق الإرهابية تخضع للإحاطة الاستخباراتية، وسيتم التوجه إليها في الوقت المناسب، وأنهم لن يتوانوا عن أي جهد للانتقام لدماء أعزائنا.

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