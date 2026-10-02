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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٥٢ م

حكومة العراق: إصدار تصريح بإجراء 40 رحلة يومياً بين النجف وإيران

حكومة العراق: إصدار تصريح بإجراء 40 رحلة يومياً بين النجف وإيران

أعلنت حكومة العراق عن حصولها على إعفاء لإجراء 40 رحلة يومياً من وإلى مطار النجف لشركات الطيران الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن حكومة العراق أعلنت في بيان لها عن حصولها على إعفاء تُجرى بموجبه 40 رحلة يومياً من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي لشركات الطيران الإيرانية، باستثناء ماهان إير.

وجاء في بيان حكومة العراق أن هذا الإعفاء مُنح لتسهيل حركة المسافرين من وإلى العراق ودعم الاحتياجات الإنسانية والطبية.

وبحسب هذا البيان، أعرب رئيس وزراء العراق عن تقديره للرد الإيجابي للحكومة الأميركية وتعاونها في منح الإعفاء المطلوب.

وشدد مكتب رئيس وزراء العراق على أن هذا البلد يبني علاقاته على أساس مصالح شعبه والإصرار على إقامة علاقات متوازنة وإيجابية مع الدول.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) قد أعلن سابقاً أن شركة الخطوط الجوية العراقية يمكنها، بموجب تصريح محدود، استئناف الرحلات الجوية للركاب بين إيران والعراق؛ شرط أن تُنفذ هذه الرحلات من مطار النجف الدولي فقط وأن تعود إلى المطار نفسه.

/انتهى

رمز الخبر 1974333

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