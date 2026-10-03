هادي العامري: ما يجمع الشعبين العراقي والإيراني من أواصر تاريخية وجسور ممتدة لا يمكن أن تنقطع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة الانباء العراقية (واع) ان محمد رعد مدير المكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، قال في بيان: إنه "بعد إعلان الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميًا لشركات الطيران الإيرانية، ثمن الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري المساعي التي بذلها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، والتي أسفرت عن عودة الطيران الإيراني إلى مطار النجف الأشرف".



وأضاف رعد، "كما ونؤكد إن مبدأ العراق يقوم على التلاحم والترابط وما يجمع الشعبين العراقي والإيراني من أواصر تاريخية وجسور ممتدة لا يمكن أن تنقطع، فإيران والعراق لا يمكن الفراق".



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