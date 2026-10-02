اليمن: طرد المحتلين الأميركيين من العراق انتصار

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن وزارة خارجية الحكومة التابعة لحركة أنصار الله اليمنية هنأت الشعب العراقي وقوات الحشد الشعبي بطرد المحتلين الأميركيين من هذا البلد.

وشددت هذه الوزارة على أن طرد المحتلين الأميركيين يُعد انتصاراً للشعب العراقي.

وأضافت وزارة خارجية حكومة صنعاء أنه لولا المقاومة العراقية لما تحقق هذا الانتصار، وأن هذا الانتصار أظهر أن احتلال الأجانب، مهما طال، سينتهي في النهاية إلى الزوال.

وكانت حركة النجباء قد اعتبرت سابقاً خروج القوات الأميركية وقوات حلفائها من العراق "انتصاراً"، وأعلنت أن هذا التحول تحقق نتيجة ما وصفته بـ"التزام الخيار العسكري".

وأعلنت النجباء في بيان لها بمناسبة "تحقق هذا الإنجاز" أن أميركا أُجبرت على توقيع ما سمته "اتفاقية خروج القوات".

وأعلنت هذه الحركة أن العمليات العسكرية كان لها دور في إجبار القوات الأميركية على الخروج من العراق.

كما اعتبرت النجباء هذا التحول وفاءً بتعهداتها تجاه "الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

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