بداية متألقة لأمير حسين زارع في المصارعة الحرة؛ فوز في أقل من 3 دقائق

أفادت وكالة مهر للأنباء أن منافسات المصارعة الحرة في الألعاب الآسيوية 2026 في ناغويا انطلقت صباح اليوم في قاعة إيناي؛ حيث يصارع المصارعون في اليوم الأول في ثلاثة أوزان: 65 و86 و125 كجم.

وفي وزن 125 كجم، الذي يشارك فيه 12 مصارعاً، واجه أمير حسين زارع، بطل العالم، في الدور الأول ياماموتو من اليابان.

وتمكن الممثل المجيد للوزن الثقيل في المصارعة الحرة الإيرانية، بتقديم مصارعة متفوقة تماماً وتنفيذ فنون رائعة، من تجاوز منافسه بنتيجة 10-صفر في أقل من 3 دقائق، والتأهل إلى ربع النهائي.

وسيواجه زارع، بعد هذا الفوز، في المرحلة التالية ساباروف من تركمانستان.

وخلال دقائق، سيواجه محمد نخودي في وزن 86 كجم وعباس إبراهيم زاده في وزن 65 كجم منافسيهما أيضاً.

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