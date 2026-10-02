اليمن يرد على كذبة السعودية الجديدة بشأن استهداف المدينة المنورة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أكد أن تكرار أكاذيب السعودية حول استهداف المدينة المنورة يُعد هزيمة غير مسبوقة.

كما حمّل السعودية المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد النبوي.

وفي هذا السياق، أكد مصدر عسكري يمني أن أكاذيب السعودية حول استهداف محطة كهرباء المدينة المنورة لا أساس لها.

وتابع أن هذه الكذبة الجديدة طُرحت لتغطية هزائم السعودية، وأن ما طُرح أكثر كان كذبة استهداف مكة المكرمة.

وكانت السعودية قد ادعت أن القوات اليمنية استهدفت محطة كهرباء طيبة في المدينة المنورة.

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