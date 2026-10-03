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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٦:١٠ م

بزشكيان: ينبغي أن تتجلى آثار الصلاة في العدل وخدمة الشعب

بزشكيان: ينبغي أن تتجلى آثار الصلاة في العدل وخدمة الشعب

وفي رسالة وجهها إلى المؤتمر الوطني الثالث والثلاثين للصلاة، أكد الرئيس أن للصلاة تأثيراً على الحياة الاجتماعية عندما تتجلى علاماتها في الصدق واحترام حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة وخدمة الشعب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعتبر الرئيس مسعود بزشكيان الصلاة مصدرًا للتطور الذاتي وتحسين الحياة الفردية والاجتماعية، وقال: أن ثقافة الصلاة تُسهم في تعزيز الصبر والأمل والتعاطف والمسؤولية في الظروف الراهنة.

وبالإشارة إلى موضوع المؤتمر، "الصلاة في فكر وعمل الإمام الشهيد آية الله الخامنئي"، وصف رئيس الجمهورية مراجعة مكانة الصلاة في فكر وسلوك القائد الشهيد بأنها فرصة قيّمة، وأكد على أهمية تقديم سلوكه وشخصيته كنموذج عملي لجيل اليوم.

واوضح بزشكيان بدور الأسرة والمدرسة والمسجد والجامعة ومكان العمل في تعزيز ثقافة الصلاة، ودعا إلى استخدام لغة المحبة والإقناع وتوفير الوسائل الحديثة لتعريف الجيل الشاب بالصلاة.

وفي ختام الرسالة، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تتسع آثار الصلاة الإيجابية في الحياة الفردية والاجتماعية بدعم من الأسر والمؤسسات التعليمية والثقافية وعامة الناس.

رمز الخبر 1974353

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