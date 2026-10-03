تفكيك 4 شبكات للتخريب في الشوارع واعتقال 31 عنصراً رئيسياً مرتبطاً بالعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت في بيان لها أن أفراد أربع شبكات منظمة، تضم 31 عنصراً من المرتزقة التابعين للعدو الأمريكي-الصهيوني في مدينة سيرجان، جرى تحديد هوياتهم واعتقالهم إثر بلاغات المواطنين وعمليات الرصد التي نفذها جنود الإمام المهدي المجهولون في إدارة الاستخبارات بمحافظة كرمان.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء العناصر جرى تنظيمهم ضمن شبكات تحمل أسماء جذابة للمراهقين والشباب، وكانت لديهم مهام محددة وخطط منظمة للمشاركة الفاعلة في الدعوات العامة للاحتجاج.

كما كان أفراد هذه الشبكات يعملون على تصنيع كميات كبيرة من قنابل المولوتوف وإعداد أدوات لتخريب كاميرات المراقبة في الشوارع، استعداداً لإثارة الاضطرابات وتنفيذ أعمال تخريبية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء العناصر نفذوا خلال أحداث 1404 الهجري الشمسي، التي وصفتها بـ«الانقلاب»، أعمالاً واسعة من العنف والتخريب، شملت إحراق مبنى قائمقامية المدينة، وتخريب البنوك والدوائر الحكومية، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وتخريب كاميرات المراقبة والمباني، ومهاجمة مقر الشرطة بهدف الاستيلاء على الأسلحة.

ودعت وزارة الاستخبارات المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات المشبوهة في أقرب وقت ممكن عبر الرقم 113 التابع لمركزها الإخباري، أو من خلال القنوات الرسمية للوزارة على تطبيقات «إيتا» و«بله» و«روبيكا» و«سروش بلاس» عبر الحساب vaja113@ الموثق بالعلامة الزرقاء.