منظمة الحج والزيارة الإيرانية: استئناف رحلات النجف قريباً واستمرار تفويج الزوار براً

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مرتضى آقائي، معاون شؤون العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة، قال إن التفاهمات اللازمة لإعادة فتح الخط الجوي إلى النجف قد أُنجزت، ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية في الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف أن عمليات تفويج الزوار إلى العتبات المقدسة براً مستمرة بوتيرة قوية، مشيراً إلى أن الطاقات الاستيعابية التي وفرتها الشركات المنظمة للرحلات البرية حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول متاحة عبر المنصة الإلكترونية، ويمكن للراغبين الاستفادة منها.

وأوضح آقائي أنه فور دخول قرار إعادة فتح المسار الجوي إلى النجف حيز التنفيذ، ستُستأنف الرحلات الجوية للزوار كما كان معمولاً به سابقاً.

وأشار إلى الجهود المبذولة لاستئناف الرحلات الجوية إلى النجف، قائلاً إن المتابعات التي أجرتها وزارة الخارجية الإيرانية وسفارة الجمهورية الإسلامية في العراق أثمرت عن التوصل إلى اتفاقات أولية لإعادة تشغيل الرحلات، فيما تتابع هيئة الطيران المدني الإيرانية استحصال التراخيص التنفيذية لشركات الطيران والحصول على الجداول الزمنية للرحلات.

وأضاف أنه بمجرد الحصول على هذه الجداول والموافقات التشغيلية، ستبدأ عمليات التفويج الجوي بالتوازي مع الرحلات البرية.