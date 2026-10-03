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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:١٧ م

فی ختام دورة الالعاب الاسيوية..المنتخب الايراني يتوج بذهبية منافسات الكرة الطائرة

فی ختام دورة الالعاب الاسيوية..المنتخب الايراني يتوج بذهبية منافسات الكرة الطائرة

 توَج المنتخب الإيراني للكرة الطائرة للرجال بطلاً لدورة الألعاب الآسيوية 2026 في ناغويا، بعد فوزه على اليابان الدولة المضيفة بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية، ليحرز اللقب للمرة الرابعة على التوالي، ويحقق الميدالية الذهبية الوحيدة لإيران في الألعاب الجماعية بناغويا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منافسات الكرة الطائرة للرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 اختُتمت، اليوم السبت في ناغويا، بإقامة المباراة النهائية بين ايران واليابان، وعلى الرغم من دعم نحو 5 آلاف مشجع للمنتخب الياباني، تمكن المنتخب الإيراني من حسم المباراة، إذ خسر الشوط الثاني 19-25، قبل أن يفوز بالأشواط الأول والثالث والرابع بنتائج 28-26 و25-21 و26-24، محققاً اللقب دون أي هزيمة.

وبهذا الفوز، حقق المنتخب الإيراني انتصاره العشرين على اليابان في المواجهة الخمسين بين المنتخبين، كما عوّض خسارته أمام اليابان في فوكوكا.

وكان المنتخب الإيراني قد تصدر مجموعته في الدور التمهيدي بعد فوزه على قيرغيزستان وتايلاند وإندونيسيا، ثم تغلب في الأدوار الإقصائية على الهند وباكستان واليابان، ليحرز اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بعد تتويجه في نسخ 2014 و2018 و2022.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تغلب المنتخب الباكستاني على الصين بثلاثة أشواط دون مقابل، ليحرز الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه وبعد 64 عاماً.

/انتهى/

رمز الخبر 1974350
جواد ماستری فراهانی

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