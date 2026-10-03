رئيس هيئة الطيران المدني: استئناف الرحلات الجوية بين ايران والنجف غدا الأحد

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أفاد الكابتن "شيرودي" بأنه وبناءً على توجيهات السلطات العليا في كلا البلدين، تقرر استئناف حركة الملاحة الجوية بين إيران والعراق بدءا من يوم غد.

وفي هذا السياق، دعا الكابتن شيرودي المسافرين إلى ضرورة متابعة آخر المستجدات المتعلقة بحالة الرحلات ومواعيدها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لشركات الطيران المعنية، أو من خلال منصات المعلومات في مطارات المغادرة، وذلك قبل التوجه إلى المطار.

كما نصح المسافرين الراغبين في السفر إلى مطار النجف الأشرف، بحجز تذاكرهم عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لشركات الطيران أو من خلال منصات البيع المعتمدة والموثوقة، مع التأكيد على أهمية التحقق من تفاصيل الرحلات ومواعيدها لضمان دقة المعلومات.