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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٧:٠٣ م

ولايتي: دولة لا يتجاوز عمرها نصف قرن تطلق ادعاءات حول جزر ايران التاريخية

ولايتي: دولة لا يتجاوز عمرها نصف قرن تطلق ادعاءات حول جزر ايران التاريخية

قال مستشار قائد الثورة للشؤون السياسية والدولية علي أكبر ولايتي، قال في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي: دولة لم يتجاوز عمرها نصف قرن تدعي من على منبر الأمم المتحدة ملكية جزر سجلت في خرائط تاريخية للقرون الماضية باسم إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار قائد الثورة للشؤون السياسية والدولية علي أكبر ولايتي، قال في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي: دولة لم يتجاوز عمرها نصف قرن تدعي من على منبر الأمم المتحدة ملكية جزر سجلت في خرائط تاريخية للقرون الماضية باسم إيران

واكد ولايتي: الجغرافيا لا تتغير ببيان وطنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى كانت إيرانية وستبقى إيرانية

واضاف ولايتي: بعد أسبوع من استضافة حافلة بالحفاوة لنتنياهو فإن الحديث عن حقوق العرب والتضامن الإسلامي هو تناقض أكثر من كونه ادعاء

واكد ان تجربة المنطقة أظهرت أن الأمن المستورد له مدة صلاحية

رمز الخبر 1974354

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