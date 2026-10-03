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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٧:٣٢ م

عراقجي يهنئ المنتخب الإيراني للكرة الطائرة للرجال بتتويجه بطلا في الألعاب الآسيوية 2026

عراقجي يهنئ المنتخب الإيراني للكرة الطائرة للرجال بتتويجه بطلا في الألعاب الآسيوية 2026

هنّأ وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، في رسالة، المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال بمناسبة تتويجه بطلا ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 في ناغويا اليابانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة "عراقجي" بهذه المناسبة أن الجهود المخلصة والتتويج المشرّف للمنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة للرجال في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026، أعادا مرة أخرى اسم إيران إلى قمة الكرة الطائرة في آسيا.

وأضاف وزير الخارجية أن لاعبي المنتخب الوطني، بهذا التتويج، لم يدافعوا عن لقبهم فحسب، بل أحرزوا لإيران الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية للمرة الرابعة على التوالي، كما رفعوا في أوساط دولية راية بلادهم العزيزة عاليا، وردّدوا النشيد الوطني الإيراني.

وختم "عراقجي" رسالته بالتهنئة بأبطال المنتخب الوطني الأعزاء، والجهاز الفني، والأسرة الكبيرة للكرة الطائرة، والشعب الإيراني الشريف؛ متمنيا لهم مواصلة تحقيق الإنجازات، ولإيران العزيزة العزة والرفعة.

رمز الخبر 1974355

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