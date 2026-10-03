تأكيد برلماني على توسيع العلاقات الاقتصادية والبحرية بين إيران واليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن أعضاء لجنة اليمن التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، التقوا إبراهيم محمد الديلمي، سفير الجمهورية اليمنية لدى إيران، وتباحثوا معه.

وخلال اللقاء، هنّأ علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، السفير اليمني بالانتصارات الأخيرة التي حققها الشعب اليمني، مؤكداً ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

وقال ممثل لارستان وخنج وغراش وأوز وجويم في مجلس الشورى الإسلامي، خلال اللقاء الذي حضره السفير اليمني في طهران، في معرض إشارته إلى التطورات الأخيرة في اليمن: «نأمل بفضل الله أن نشهد يمنًا موحدًا، وألا يبقى هناك ما يسمى بالشمال والجنوب».

وفي إشارته إلى قيام أنصار الله في اليمن بالإفراج عن الأسرى، اعتبر بروجردي أن هذه الخطوة تعكس النظرة الواسعة والإسلامية لهذا التيار، وقال: «نحن، بوصفنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولجنة دعم اليمن في مجلس الشورى الإسلامي، نأمل أن تتوسع أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما العلاقات الاقتصادية والتجارية، بصورة أكبر، وأن يتم أيضاً إنشاء خط ملاحي بحري، وغرفة تجارة مشتركة، ووضع خطط اقتصادية مشتركة».

وأشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى التطورات الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: «لقد رأينا إذلال الصهاينة في الأمم المتحدة؛ إذ غادرت وفود 78 دولة، كما أن سلوك رئيس وزراء هذا الكيان المزعوم أظهر حالة الاستيصال والنفور منهم في العالم. وإن شاء الله، سنشهد الهزيمة النهائية للكيان الصهيوني وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية، ونقيم صلاة جماعة في بيت المقدس، بوصفه القبلة الأولى للمسلمين».

اليمن حقق مكانة خاصة بفضل صموده في جبهة المقاومة

وفي هذا اللقاء، الذي عُقد في السفارة اليمنية بطهران، هنّأ محمد رضا محسني ثاني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، اليمن بالنجاحات والانتصارات الأخيرة التي حققها.

وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تطورات إيجابية، مؤكداً: «بفضل الله، سنشهد يمنًا موحدًا».

وأشار محسني ثاني، خلال اللقاء، إلى المعاناة التي تحملها الشعب اليمني، وقال: «بعد سنوات من تحمل المشاق الناجمة عن الحصارات الجائرة، نشهد اليوم نصرة الله للشعب اليمني الكبير والمقاوم والمعتز بنفسه، ولإخواننا ومجاهدي أنصار الله».

وشدد محسني ثاني على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها اليمن في المعادلات الإقليمية، مضيفاً: «يحتل اليمن اليوم مكانة خاصة في تطورات المنطقة وفي جبهة المقاومة، وهي مكانة جاءت نتيجة سنوات من الصمود والتضحيات ودفع أثمان باهظة في سبيل الاستقلال والدفاع عن تطلعات شعوب المنطقة المظلومة».

وأضاف: «إن الشعب الإيراني يتذكر جيداً أن الشعب اليمني وقف إلى جانب الشعب المظلوم في مراحل حساسة، وأظهر موقفه بشجاعة في الاختبارات التاريخية».