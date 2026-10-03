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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٨:٢٠ م

اللواء عبد اللهي يهنىء بتألق الرياضيين الإيرانيين في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا

اللواء عبد اللهي يهنىء بتألق الرياضيين الإيرانيين في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا

هنأ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، بمناسبة تألق الرياضيين الإيرانيين في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء علي عبد اللهي قال في رسالة له، إن تألق الرياضيين الغيورين والأكفاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحقيقهم الإنجازات المشرفة في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026، جسّد بصورة قيّمة قدرات الشباب الإيراني وإرادتهم وعزيمتهم وروحهم البطولية.

وإنني أهنئ بهذه النجاحات القيّمة الشعب الإيراني الغيور، ولا سيما الشباب الأبطال وأعزاءنا الفائزين بالميداليات، والمدربين والأطقم الفنية، وعائلاتهم الكريمة، والأسرة الرياضية في البلاد، كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أعضاء بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهودهم المخلصة ومساعيهم الرياضية.

ولا شك أن رفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة وعزف نشيد بلادنا المجيد في المحافل الدولية، يمثلان تجسيداً لعزة الشعب الإيراني الكبير واقتداره ورفعة شأنه.

وأسأل الله تعالى أن يوفق أبطال وشباب إيران الإسلامية لمزيد من النجاح والتوفيق في جميع المجالات الرياضية والوطنية.

رمز الخبر 1974357

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