بزشكيان: تألق الرياضيات الإيرانيات أثبت أن تكافؤ الفرص يمهّد الطريق لتحقيق المجد

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه في هذا السياق، اشار الرئيس "بزشكيان" إلى الأداء اللافت للرياضيات الإيرانيات، اللواتي أحرزن 3 ميداليات ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات، مؤكداً أنهن أثبتن مجدداً أن توفير فرص النمو والمشاركة الملائمة يتيح لهن تحقيق الإنجازات على أعلى المستويات الآسيوية والعالمية.

كما وصف الرياضة بأنها تتجاوز كونها ساحة للمنافسة، لتكون مجالاً لتعزيز الأمل والمسؤولية والتضامن الوطني، مشدداً على ضرورة مواصلة الاهتمام بالمواهب الشابة وتطوير البنية التحتية ودعم الرياضيين، وأعرب عن تقديره للأبطال وأسرهم والمدربين والكوادر الفنية وجميع العاملين، مهنئاً الشعب الإيراني والمجتمع الرياضي بهذه الإنجازات القيمة.

هذا واعتبر رئيس الجمهورية إحراز 52 ميدالية تجسيداً لإرادة الشباب الإيراني وأملهم وقدراتهم، ومؤكداً أن نجاح الرياضيين، ولا سيما في الظروف الراهنة، أظهر قدرة الرياضة على تعزيز الأمل والتضامن الوطني ودفع مسيرة تقدم البلاد.