بزشكيان يهنئ بفوز المنتخب الوطني لأولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الإيراني ببطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، اعتبر في رسالة له، فوز المنتخب الوطني لأولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد العالمي التاسع عشر للفلك والفيزياء الفلكية، وحصده خمس ميداليات ذهبية قيمة في منافسة مع أكثر من 320 طالباً من 66 دولة حول العالم، مبعث سرور وافتخار، وصرح قائلاً: "إن مسؤوليتنا تجاه هذه الثروات القيمة تتمثل في تقديم مزيد من الدعم للنخب وتوفير فرص متكافئة لنموهم وازدهارهم؛ لكي يسخروا علمهم وقدراتهم في مسار التنمية العلمية، وتقدم البلاد، وتحسين حياة أبناء وطنهم، فضلاً عن حضورهم الناجح في المحافل الدولية".

وجاء نص رسالة رئيس الجمهورية على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الفوز المشرف للمنتخب الوطني لأولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية لبلادنا بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد العالمي التاسع عشر للفلك والفيزياء الفلكية، وحصاد خمس ميداليات ذهبية قيمة، في منافسة مع أكثر من 320 طالباً من 66 دولة حول العالم، لهو مبعث سرور وافتخار.

إن هذا النجاح الثمين هو مؤشر واضح على القدرة العلمية والمواهب الفذة لجيل الشباب في البلاد، والذين يتنافسون على الساحة العالمية بعلم ومثابرة، ويعرضون الجدارات العلمية لأنفسهم ولبلدهم.

إن مسؤوليتنا تجاه هذه الثروات القيمة تتمثل في تقديم مزيد من الدعم للنخب وتوفير فرص متكافئة لنموهم وازدهارهم؛ لكي يسخروا علمهم وقدراتهم في مسار التنمية العلمية، وتقدم البلاد، وتحسين حياة أبناء وطنهم، فضلاً عن حضورهم الناجح في المحافل الدولية.

أبارك هذا النجاح الثمين للطلاب الأعزاء، وعائلاتهم، والمدربين والأساتذة الدؤوبين، ونادي الباحثين الشباب، وجميع المعنيين بقطاع التربية والتعليم في البلاد، وأعرب عن خالص تقديري لجهودهم القيّمة.

أتمنى أن تكون هذه البطولة بداية لنجاحات أكبر لهؤلاء الشباب الأكفاء، وأن تكون ملهمة للأجيال القادمة ليسلكوا درب العلم وبناء إيران أكثر إعماراً وتقدماً.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية