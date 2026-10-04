بيانٌ صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية

أفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفتا أرامكو في الرياض وخريص، رداً على الغارات السعودية على اليمن. وجاء في البيان: قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم

يواصلُ العدوُّ السعوديُّ المجرمُ عدوانَه الظالمَ على شعبِنا بشنِّه المزيدَ من الغاراتِ العدوانيةِ والتي بلغت خلالَ 12 ساعةً الماضيةَ 50 غارةً جويةً وصاروخًا استهدفَ بها العاصمةَ صنعاءَ والمحافظاتِ الجوفَ وتعزَ وعمرانَ وحجةَ وصعدةَ

ليبلغَ إجمالي غاراتِه العدوانيةِ على شعبِنا منذُ بدءِ التصعيدِ 1460 غارةً جويةً وصاروخًا.

وفي إطارِ الردِّ على هذا العدوانِ نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ.

الأولى استهدفت شركةَ أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ.

والأخرى استهدفت شركةَ أرامكو في منطقةِ خريصَ.

وقد حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاحٍ بفضلِ اللهِ تعالى وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وتسببت بنشوبِ حرائقَ كبيرةٍ في المواقعِ المستهدفةِ.

ستواصلُ القواتُ المسلحةُ دكَّ قواعدِ العدوِّ السعوديِّ المجرمِ ومنشآتِه النفطيةِ بالصواريخِ والمسيراتِ اليمانيةِ الصنعِ والتي أثبتت قدرَتَها على إصابةِ الأهدافِ بدقةٍ ونجاحَها في اختراقِ منظوماتِ التصدي والاعتراضِ الغربيةِ ولن تتوقفَ القواتُ المسلحةُ عن تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ المؤلمةِ للعدوِّ السعوديِّ وفي استهدافِ تحشيداتِه وتثبيتِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ.

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً،

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ.

صنعاءُ، 23 ربيع الثاني 1448هـ

الموافقُ 4 أكتوبر 2026م.

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ