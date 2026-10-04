غريب آبادي: وجهات النظر الأمريكية بشأن مطالب إيران السبعة قيد الدراسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرق كاظم غريب آبادي، في تصريحات للصحفيين على هامش مراسم تأبين شقيقة السيد عباس عراقجي، إلى آخر مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح أن المقترح الذي طرحه السيد عراقجي في نيويورك -والمعروف مطالب إيران السبعة"- قد نُقل إلى الجانب الأمريكي عبر وسطاء، وأن الولايات المتحدة قدمت وجهات نظرها بشأن هذه الخطة.

وأضاف أن وجهات النظر هذه تخضع حالياً للدراسة والمراجعة الداخلية، وأنه بمجرد بلورة الموقف النهائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيتم الإعلان عنه عبر القنوات المناسبة.

كما شدد غريب آبادي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحافظ في الوقت ذاته على الاستعدادات اللازمة للتعامل مع سيناريوهات أخرى.

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